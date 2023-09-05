Карпин: «Тенденция на смену спортивного гражданства? Смотрю на это нормально»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна выступать за сборную Армении.

«Не общался с Севикяном. Тенденция на смену гражданства? Смотрю на это нормально. С человеческой точки зрения не осуждаю этих футболистов», — сказал Карпин.

31 августа Севикян объявил об отказе от вызова в сборную России. Он принял решение выступать за национальную команду Армении.