Карпин — первый главный тренер сборной, который не выиграл ни одного трофея
Валерий Карпин стал 14-м специалистом, который занял должность главного тренера сборной России по футболу.
Лучшее достижение в 12-летней тренерской карьере Карпина — два серебра чемпионата России, выигранные во время работы со «Спартаком».
Все его предшественники за исключением исполнявшего обязанности главного тренера Александра Бородюка на момент назначения брали хотя бы один титул. Причем в активе Гуса Хиддинка, Дика Адвоката и Фабио Капелло было двузначное количество трофеев.
В списке самых молодых тренеров Карпин окажется только седьмым — после Романцева, Бородюка, Слуцкого, Газзаева, Садырина и Бышовца.
Главные тренеры сборной России по футболу
|
Тренер
|
Возраст*
|
Трофеи
|
Опыт работы
|
Павел Садырин
|
49 лет 333 дня
|
Чемпионат СССР (2), Кубок СССР
|
14 лет
|
Олег Романцев
|
40 лет 225 дней
|
Чемпионат СССР, Чемпионат России (2), Кубок России
|
10 лет
|
Борис Игнатьев
|
55 лет 267 дней
|
Чемпионат Европы (до 19)
|
23 года
|
Анатолий Бышовец
|
52 года 128 дней
|
Олимпийские игры
|
16 лет
|
Валерий Газзаев
|
48 лет 14 дней
|
Чемпионат России, Кубок России
|
13 лет
|
Георгий Ярцев
|
55 лет 148 дней
|
Чемпионат России
|
4 года
|
Юрий Семин
|
58 лет 24 дня
|
Чемпионат России (2), Кубок России (4), Суперкубок России (2)
|
23 года
|
Александр Бородюк (и.о.)
|
43 года 152 дня
|
-
|
-
|
Гус Хиддинк
|
59 лет 281 день
|
Чемпионат Голландии (6), Кубок Голландии (4), Кубок европейских чемпионов, Межконтинентальный кубок
|
19 лет
|
Дик Адвокат
|
62 года 318 дней
|
Чемпионат Голландии, Кубок Голландии, Чемпионат Шотландии (2), Кубок Шотландии (2), Чемпионат России, Суперкубок России, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА
|
30 лет
|
Фабио Капелло
|
66 лет 58 дней
|
Чемпионат Италии (7), Суперкубок Италии (4), Чемпионат Испании (2), Лига чемпионов
|
25 лет
|
Леонид Слуцкий
|
44 года 124 дня
|
Чемпионат России (2), Кубок России (2), Суперкубок России (2)
|
10 лет
|
Станислав Черчесов
|
52 года 364 дня
|
Чемпионат Польши, Кубок Польши
|
12 лет
|
Валерий Карпин
|
52 года 111 дней
|
-
|
12 лет
* На момент первого матча
Методология
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