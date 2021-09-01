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Карпин — первый главный тренер сборной, который не выиграл ни одного трофея

17:10
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Валерий Карпин стал 14-м специалистом, который занял должность главного тренера сборной России по футболу.

Лучшее достижение в 12-летней тренерской карьере Карпина — два серебра чемпионата России, выигранные во время работы со «Спартаком».

Все его предшественники за исключением исполнявшего обязанности главного тренера Александра Бородюка на момент назначения брали хотя бы один титул. Причем в активе Гуса Хиддинка, Дика Адвоката и Фабио Капелло было двузначное количество трофеев.

В списке самых молодых тренеров Карпин окажется только седьмым — после Романцева, Бородюка, Слуцкого, Газзаева, Садырина и Бышовца.

Главные тренеры сборной России по футболу

Тренер

Возраст*

Трофеи

Опыт работы

Павел Садырин

49 лет 333 дня

Чемпионат СССР (2), Кубок СССР

14 лет

Олег Романцев

40 лет 225 дней

Чемпионат СССР, Чемпионат России (2), Кубок России

10 лет

Борис Игнатьев

55 лет 267 дней

Чемпионат Европы (до 19)

23 года

Анатолий Бышовец

52 года 128 дней

Олимпийские игры

16 лет

Валерий Газзаев

48 лет 14 дней

Чемпионат России, Кубок России

13 лет

Георгий Ярцев

55 лет 148 дней

Чемпионат России

4 года

Юрий Семин

58 лет 24 дня

Чемпионат России (2), Кубок России (4), Суперкубок России (2)

23 года

Александр Бородюк (и.о.)

43 года 152 дня

-

-

Гус Хиддинк

59 лет 281 день

Чемпионат Голландии (6), Кубок Голландии (4), Кубок европейских чемпионов, Межконтинентальный кубок

19 лет

Дик Адвокат

62 года 318 дней

Чемпионат Голландии, Кубок Голландии, Чемпионат Шотландии (2), Кубок Шотландии (2), Чемпионат России, Суперкубок России, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА

30 лет

Фабио Капелло

66 лет 58 дней

Чемпионат Италии (7), Суперкубок Италии (4), Чемпионат Испании (2), Лига чемпионов

25 лет

Леонид Слуцкий

44 года 124 дня

Чемпионат России (2), Кубок России (2), Суперкубок России (2)

10 лет

Станислав Черчесов

52 года 364 дня

Чемпионат Польши, Кубок Польши

12 лет

Валерий Карпин

52 года 111 дней

-

12 лет

* На момент первого матча

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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