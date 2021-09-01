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Сборная России: тренеры-дебютанты набрали 10 очков в 12 официальных матчах

17:05
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Валерий Карпин — 14-й главный тренер в истории сборной России и пятый, кому предстоит стартовать официальным матчем.

До него в отборочных играх дебютировали Георгий Ярцев, Юрий Семин и Леонид Слуцкий, а со встречи ОЧЕ с Арменией началось второе пришествие в национальную команду Олега Романцева.

Все предшественники Карпина добились положительных результатов: Романцев, Семин и Слуцкий победили, а Ярцев на выезде выиграл вничью с главным соперником за право попасть на Евро-2004 — сборной Ирландии.

Первые матчи тренеров сборной России

Тренер

Дата

Статус

Соперник

Счет

Авторы голов

Павел САДЫРИН

16.08.1992

ТМ

Мексика (д)

2:0

Карпин, 61, с пенальти. Попов, 66.

Олег РОМАНЦЕВ

17.08.1994

ТМ

Австрия (г)

3:0

Бесчастных, 43. Никифоров, 53. Симутенков, 83, с пенальти

Борис ИГНАТЬЕВ

28.08.1996

ТМ

Бразилия (д)

2:2

Никифоров, 18, с пенальти. Радимов, 80 — Донизетти, 47. Роналдо, 85, с пенальти

Анатолий БЫШОВЕЦ

19.08.1998

ТМ

Швеция (г)

0:1

Петтерссон, 3

Олег РОМАНЦЕВ

27.03.1999

ОЧЕ

Армения (г)

3:0

Карпин, 6, 63, с пенальти. Бесчастных, 89

Валерий ГАЗЗАЕВ

21.08.2002

ТМ

Швеция (д)

1:1

Кержаков, 56 — Ибрагимович, 90+1

Георгий ЯРЦЕВ

06.09.2003

ОЧЕ

Ирландия (г)

1:1

Игнашевич, 42 — Дафф, 35

Юрий СЕМИН

04.06.2005

ОЧМ

Латвия (д)

2:0

Аршавин, 57. Лоськов, 78, с пенальти

Александр БОРОДЮК

01.03.2006

ТМ

Бразилия (д)

0:1

Роналдо, 15

Гус ХИДДИНК

16.08.2006

ТМ

Латвия (д)

1:0

Погребняк, 90+3

Дик АДВОКАТ

11.08.2010

ТМ

Болгария (д)

1:0

Широков, 6

Фабио КАПЕЛЛО

15.08.2012

ТМ

Кот-д'Ивуар (д)

1:1

Дзагоев, 55 — Градель, 77

Леонид СЛУЦКИЙ

05.09.2015

ОЧМ

Швеция (д)

1:0

Дзюба, 38

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

31.08.2016

ТМ

Турция (г)

0:0

-

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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