Сборная России: тренеры-дебютанты набрали 10 очков в 12 официальных матчах
Валерий Карпин — 14-й главный тренер в истории сборной России и пятый, кому предстоит стартовать официальным матчем.
До него в отборочных играх дебютировали Георгий Ярцев, Юрий Семин и Леонид Слуцкий, а со встречи ОЧЕ с Арменией началось второе пришествие в национальную команду Олега Романцева.
Все предшественники Карпина добились положительных результатов: Романцев, Семин и Слуцкий победили, а Ярцев на выезде выиграл вничью с главным соперником за право попасть на Евро-2004 — сборной Ирландии.
Первые матчи тренеров сборной России
|
Тренер
|
Дата
|
Статус
|
Соперник
|
Счет
|
Авторы голов
|
Павел САДЫРИН
|
16.08.1992
|
ТМ
|
Мексика (д)
|
2:0
|
Карпин, 61, с пенальти. Попов, 66.
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
17.08.1994
|
ТМ
|
Австрия (г)
|
3:0
|
Бесчастных, 43. Никифоров, 53. Симутенков, 83, с пенальти
|
Борис ИГНАТЬЕВ
|
28.08.1996
|
ТМ
|
Бразилия (д)
|
2:2
|
Никифоров, 18, с пенальти. Радимов, 80 — Донизетти, 47. Роналдо, 85, с пенальти
|
Анатолий БЫШОВЕЦ
|
19.08.1998
|
ТМ
|
Швеция (г)
|
0:1
|
Петтерссон, 3
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
27.03.1999
|
ОЧЕ
|
Армения (г)
|
3:0
|
Карпин, 6, 63, с пенальти. Бесчастных, 89
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
21.08.2002
|
ТМ
|
Швеция (д)
|
1:1
|
Кержаков, 56 — Ибрагимович, 90+1
|
Георгий ЯРЦЕВ
|
06.09.2003
|
ОЧЕ
|
Ирландия (г)
|
1:1
|
Игнашевич, 42 — Дафф, 35
|
Юрий СЕМИН
|
04.06.2005
|
ОЧМ
|
Латвия (д)
|
2:0
|
Аршавин, 57. Лоськов, 78, с пенальти
|
Александр БОРОДЮК
|
01.03.2006
|
ТМ
|
Бразилия (д)
|
0:1
|
Роналдо, 15
|
Гус ХИДДИНК
|
16.08.2006
|
ТМ
|
Латвия (д)
|
1:0
|
Погребняк, 90+3
|
Дик АДВОКАТ
|
11.08.2010
|
ТМ
|
Болгария (д)
|
1:0
|
Широков, 6
|
Фабио КАПЕЛЛО
|
15.08.2012
|
ТМ
|
Кот-д'Ивуар (д)
|
1:1
|
Дзагоев, 55 — Градель, 77
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
05.09.2015
|
ОЧМ
|
Швеция (д)
|
1:0
|
Дзюба, 38
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
31.08.2016
|
ТМ
|
Турция (г)
|
0:0
|
-
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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