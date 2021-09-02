Матыцин поделился эмоциями от матча России с Хорватией в отборе к ЧМ-2022
Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что сборная России неплохо выступила в матче отбора к ЧМ-2022 с Хорватией (0:0).
«Выбор главного тренера сделан. Он работает, давайте предварительные оценки его работе давать после третьей игры. Начать с хорватами 0:0 — не плохо. Но от следующей игры с Кипром ждем только победы», — цитирует Матыцин ТАСС.
Валерий Карпин возглавил сборную России 23 июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Это была его дебютная игра во главе российской команды.
Россия с 7 очками занимает 2-е место в группе H, лидирует сборная Хорватии. В следующем туре россияне 4 сентября на выезде сыграют со сборной Кипра.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю