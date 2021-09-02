Матыцин поделился эмоциями от матча России с Хорватией в отборе к ЧМ-2022

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что сборная России неплохо выступила в матче отбора к ЧМ-2022 с Хорватией (0:0).

«Выбор главного тренера сделан. Он работает, давайте предварительные оценки его работе давать после третьей игры. Начать с хорватами 0:0 — не плохо. Но от следующей игры с Кипром ждем только победы», — цитирует Матыцин ТАСС.

Валерий Карпин возглавил сборную России 23 июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Это была его дебютная игра во главе российской команды.

Россия с 7 очками занимает 2-е место в группе H, лидирует сборная Хорватии. В следующем туре россияне 4 сентября на выезде сыграют со сборной Кипра.