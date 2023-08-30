Карпин отказался отвечать на вопрос о составе сборной России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин не стал отвечать на вопрос о составе национальной команды, вызванном на сентябрьский сбор.

— Был опубликован список игроков, вызванных в сборную России, по ходу игры...

— К сегодняшней игре какое отношение это имеет? В сборной спросите, — сказал Карпин на пресс-конференции после победы ростовчан над «Локомотивом» (2:1) в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ранее РФС объявил, что в состав сборной России на сентябрьский сбор вызваны 49 игроков.