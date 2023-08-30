Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал вызов в национальную команду голкипера «Локомотива» Илью Лантратова.

«Лантратов выдал очень хорошую весну и начальный отрезок чемпионата. Поэтому он и вызван», — сказал Кафанов.

Также тренер вратарей сборной России ответил на вопрос, о чем успел пообщаться с голкипером «Локомотива» Маринато Гильерме.

«О чем общались с Гильерме? Обо всем! И о жизни, и о футболе. Очень теплые отношение. Спросил и про маленького Маринатика, как его дела. И вообще пожелал ему играть долго», — сказал Кафанов журналистам.