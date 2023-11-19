Капитан сборной Кубы: «Мы знаем многих игроков сборной России. У вас много футболистов мирового уровня»

Капитан сборной Кубы Луис Парадела рассказал, что он знает о сборной России перед товарищеским матчем.

— Российские футболисты признаются, что не знают ничего о сборной Кубы. А что вы знаете о российской команде?

— Мы знаем многих игроков — Головина и других — из-за успешного чемпионата мира, который проходил в России. У сборной России много футболистов, которые играют на мировом уровне и находятся в топе.

— Как вам погода в Волгограде? Холодно?

— Довольно сложная температура, непривычно. Мы привыкли к более теплым условиям. У нас было три дня на адаптацию, постараемся привыкнуть. Это футбол, готовы играть в любую погоду.

Товарищеский матч Россия — Куба состоится в понедельник, 20 ноября. Начало игры — в 19.30 (мск).