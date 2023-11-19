20 ноября сборная России по футболу проведет товарищеский матч в городе Волгоград против Кубы. Встреча пройдет на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция игры Россия — Куба должна пройти на канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию самых главных моментов встречи в матч-центре.

Ранее, 18 ноября, стало известно, что на матч Россия — Куба было продано 35 тысяч билетов. Национальная команда Кубы занимает 169-е место в рейтинге ФИФА.

16 октября команда тренера Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Кении (2:2) в товарищеском матче в турецкой Анталье.

В своем последнем матче 16 октября кубинцы разгромно уступили Гондурасу (0:4) в матче группы B Лиги наций КОНКАКАФ.