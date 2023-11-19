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Сергей Шавло: «Перебегать и перепрыгать кубинцев не получится»

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Бывший игрок и генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло объяснил, что потребуется от футболистов сборной России для победы в товарищеском матче над командой Кубы.

«Любой матч надо проводить с полной выкладкой, «выдавать на-гора» мастерство и результат — это главное условие, — приводит «РБ Спорт» слова Шавло. — Наша сборная провела хороший матч с Камеруном. С Кенией уже не так хорошо было. Поймите, сейчас играть научились все — бегают, бьются. Никого не перебегаешь, не перепрыгаешь — ту же Кубу. Там, знаете, какие прыгуны... Поэтому нужно добавить в игре «перчика», выдумки, креатива. Самые креативные ребята в нашей команде — Головин, Кузяев, «иностранцы». Я думаю, для них сыграть за сборную, повидаться с ребятами — тоже отдушина».

Бывший футболистсборной СССР подчеркнул, что за границей нет такого понятия —настраиваться на матчи.

«Профессионалы получают за свою работу деньги, никого там не надо настраивать. Ты выходишь на поле и превращаешься в охотника за чужими воротами. Задача атакующего игрока — забить, переиграть оппонента. Если ты играешь в защите, должен не дать своему визави забить гол. И на такую борьбу должен настраивать себя сам, а не кто-то за тебя это делать. Да, бывает такое, что соперник — сильный, и тебя переигрывает. Но тут уже надо, как говорится, «корячиться». Когда-нибудь и ты заставишь соперника «корячиться», если повысишь свое мастерство, научишься играть с полной самоотдачей», — сказал Шавло.

Россия и Куба сыграют в Волгограде 20 ноября.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Сборная России по футболу
Сергей Шавло
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