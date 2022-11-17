Главный тренер сборной Таджикистана эмоционально отпраздновал ничью с Россией на пресс-конференции

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Главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт эмоционально отпраздновал ничью в товарищеском матче с Россией (0:0) на пресс-конференции.

После ответов на вопросы журналистов тренер начал кричать: «Таджикистан, вперед».

Сборные России и Таджикистана впервые встречались между собой.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против команды Узбекистана. Встреча пройдет на Центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.