Канчельскис заявил, что России 30 лет не будет в международных турнирах

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который заявил, что команда не планирует проводить сборы в летнее межсезонье.

«Конечно. А зачем? Какой смысл? Зачем ребят собирать просто так? Когда нам скажут, что мы можем играть в международных турнирах, тогда и можно будет собирать наших футболистов. Забудьте лет на 30, что сборная России будет играть где-то. У нас беда пришла. Ну вот так получилось», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Также специалист считает, что российский футбол попал в полную бездну.

«Все будет, когда нас трогать не будут и мы сможем выступать на международных турнирах. А сейчас нас просто убили и уничтожили! Мы попали в бездну! У нас полная бездна! Знаете такое слово?!» — добавил Канчельскиса.

Сборная России последний раз проводила тренировочный сбор в марте 2022 года в Москве.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили национальную команду от участия в международных турнирах.

Затем, 2 мая, УЕФА объявил об отстранении сборной России от участия в Лиге наций сезона-2022/23. При этом российские футбольные клубы не выступят в еврокубках следующего сезона и признал неприемлемой заявку России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.