Сборная России не примет участие в розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23

Сборную России отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Российская команда должна была изначально выступить во втором по силе дивизионе. Россия попала в группу В вместе с командами Исландии, Израиля и Албании.

Теперь российская команда автоматически займет последнее место в группе. Таким образом, команда вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.