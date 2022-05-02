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Сборную России отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23

Сборная России не примет участие в розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23
Иван Шитик
Корреспондент
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Логотип Лиги наций.
Фото РФС.

Сборную России отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Российская команда должна была изначально выступить во втором по силе дивизионе. Россия попала в группу В вместе с командами Исландии, Израиля и Албании.

Теперь российская команда автоматически займет последнее место в группе. Таким образом, команда вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.

Источник: https://tass.ru/sport/14535795
Лига наций УЕФА
Сборная России по футболу
УЕФА
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