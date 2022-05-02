Сборную России отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23
Сборная России не примет участие в розыгрыше Лиги наций сезона-2022/23
Сборную России отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
Российская команда должна была изначально выступить во втором по силе дивизионе. Россия попала в группу В вместе с командами Исландии, Израиля и Албании.
Теперь российская команда автоматически займет последнее место в группе. Таким образом, команда вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.
Источник: https://tass.ru/sport/14535795
Новости
28 дек 2021 18:06
2
17 дек 2021 11:11
9
17 дек 2021 03:52
1