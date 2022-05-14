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Губерниев: «Россия — европейская страна. Переход в Азию — бред!»

Губерниев прокомментировал возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбол
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Россия — европейская страна. Переход в Азию — это бред! Это моя точка зрения. Даже с учетом реалий сегодняшнего дня, я не представляю этого. России нужно возвращаться во все европейские институты», — сказал Губерниев «СЭ».

УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23, а все национальные сборные, в том числе женскую, а также команду по пляжному футболу, от международных соревнований.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
Сборная России по футболу
Дмитрий Губерниев
2
1
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  • Gordon

    Он ещё и географию не знает :))))) Не нужно нам ни в какие "европейские институты" помимо спортивных. Мы были, есть и будем сами по себе, нравится это кому-то или нет. Просто это так.

    14.05.2022

    • Канчельскис заявил, что России 30 лет не будет в международных турнирах
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