Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный переход России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Россия — европейская страна. Переход в Азию — это бред! Это моя точка зрения. Даже с учетом реалий сегодняшнего дня, я не представляю этого. России нужно возвращаться во все европейские институты», — сказал Губерниев «СЭ».

УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23, а все национальные сборные, в том числе женскую, а также команду по пляжному футболу, от международных соревнований.