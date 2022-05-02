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УЕФА признал заявку России на проведение Евро-2028 и 2032 годов неприемлемой

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УЕФА признал заявку России на проведение Евро-2028 и 2032 годов неприемлемой.
Фото Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал неприемлемой заявку России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации.

23 марта член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин сообщил о намерении подать заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032.

На проведение финальной части Евро-2028 претендовали Турция; Румыния, Болгария, Греция и Сербия (совместная заявка), а также Великобритания и Ирландия.

Ранее УЕФА также объявил об отстранении сборной России от участия в Лиге наций сезона-2022/23. При этом российские футбольные клубы не выступят в еврокубках следующего сезона.

Источник: https://tass.ru/sport/14535809
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