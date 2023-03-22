Канчельскис: «Матчи против Ирана и Ирака — декоративные, результат в них не имеет никакого значения»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о предстоящих товарищеских матчах сборной России против Ирана и Ирака.

«Сборная — это престиж и честь. Игроки сами должны это понимать. Если человека в сборной надо дополнительно настраивать на игру, то такому футболисту явно не место в национальной команде. У Карпина в составе много молодежи, поэтому с мотивацией у ребят проблем на должно возникнуть. Да, по большому счету, матчи против Ирана и Ирака — декоративные, результат в них не имеет никакого значения, потому что ни на что не влияет. Но выходить на любую игру надо с желанием победить, это правильная ментальность», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Матч сборной России с командой Ирана пройдет 23 марта в Тегеране, а игра с Ираком состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.