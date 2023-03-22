Селюк предположил, что некоторые футболисты «Спартака» могут слить Абаскаля ради Карпина

Российский агент Дмитрий Селюк высказался о вызове восьмерых игроков «Спартака» на товарищеские матчи национальной команды России.

«Спартак» в последнее время играет хуже, хуже и хуже. Карпин вызывает 8 человек из «Спартака». У меня мысль западает следующая, что 8 человек уже за Валерия Георгиевича. Они потихонечку могут слить Абаскаля и Федуна — дорога открыта. Кто приходит в «Спартак»? Валерия Георгиевич Карпин. Происходит то, что сборную приватизировали. Что за речь главного тренера, который говорит: «сейчас я из «Спартака» 8 человек вызвал, в следующий раз могу из другого клуба»? Я уже не говорю, что Кафанов вообще выступает как клоун. Когда касается вратарей, они с возраста съехали. Но Песьякова все равно вызвали, потому что дружба жен, «Ростова». К чему я хочу сказать? На сегодняшний день происходит использование сборной в корыстных целях», — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

Матч сборной России с командой Ирана пройдет 23 марта в Тегеране, а игра с Ираком состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.