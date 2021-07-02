Канчельскис: «Черчесов все дальше и дальше затягивает нас в болото»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

— Черчесов как тренер сборной себя исчерпал?

— К чему самообман? Черчесов все дальше и дальше затягивает нас в болото. Нужны перемены! Иначе так и будем болтаться на задворках европейского футбола. Бескова в 1964-м за серебряные медали с должности сняли! А тут четвертое место в группе — и тренера оставляют. За выход в восьмерку присуждают футболистам звание «заслуженных»... Это же издевательство!

— Как вам позиция техкома РФС? Работу Станислава Саламовича на Евро признали неудовлетворительной, но выразили ему доверие.

— Даже сложно прокомментировать такое решение. Оно меня просто убило... Вот интересно, а сам Черчесов о чем думает? Другой бы на его месте сказал: «Ребята, извините, я виноват». И написал бы заявление.

— Как полагаете, на чемпионат мира в Катар попадем?

— Дай-то бог! Но пока у меня очень большие сомнения.

— Если не Черчесов, то кто? Иностранец?

— Почему? Есть и в России хорошие специалисты. Бердыев, Газзаев, Семин...

— Бердыев и Газзаев давно никого не тренируют.

— Ну и что. Наверняка оба изголодались по футболу, в их квалификации сомнений нет. Уверен, и тот и другой сработали бы эффективнее Черчесова. Сразу встряхнули бы игроков. Семин — тоже отличный вариант. Юрий Палыч — это опыт. Харизма. При нем «Локомотив» в последние годы выглядел здорово.

Полностью интервью Андрея Канчельскиса