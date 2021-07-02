Канчельскис: «Черчесов все дальше и дальше затягивает нас в болото»
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.
— Черчесов как тренер сборной себя исчерпал?
— К чему самообман? Черчесов все дальше и дальше затягивает нас в болото. Нужны перемены! Иначе так и будем болтаться на задворках европейского футбола. Бескова в 1964-м за серебряные медали с должности сняли! А тут четвертое место в группе — и тренера оставляют. За выход в восьмерку присуждают футболистам звание «заслуженных»... Это же издевательство!
— Как вам позиция техкома РФС? Работу Станислава Саламовича на Евро признали неудовлетворительной, но выразили ему доверие.
— Даже сложно прокомментировать такое решение. Оно меня просто убило... Вот интересно, а сам Черчесов о чем думает? Другой бы на его месте сказал: «Ребята, извините, я виноват». И написал бы заявление.
— Как полагаете, на чемпионат мира в Катар попадем?
— Дай-то бог! Но пока у меня очень большие сомнения.
— Если не Черчесов, то кто? Иностранец?
— Почему? Есть и в России хорошие специалисты. Бердыев, Газзаев, Семин...
— Бердыев и Газзаев давно никого не тренируют.
— Ну и что. Наверняка оба изголодались по футболу, в их квалификации сомнений нет. Уверен, и тот и другой сработали бы эффективнее Черчесова. Сразу встряхнули бы игроков. Семин — тоже отличный вариант. Юрий Палыч — это опыт. Харизма. При нем «Локомотив» в последние годы выглядел здорово.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю