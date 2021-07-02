Черчесов рассказал, вернется ли в сборную Кокорин

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвященной выступлению команды на Евро-2020, рассказал, может ли вернуться в команду Александр Кокорин.

— Могу сказать, что из «Сочи» у него шансов попасть в сборную было бы больше, — сказал Черчесов. — Ему нужно проявлять себя в «Фиорентине», начать там играть.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». Россиянин принял участие в 4 матчах команды, проведя на поле в общей сложности 91 минуту и не отличившись результативными действиями. Большую часть второй половины сезона-2020/21 футболист восстанавливался от травмы бедра.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро. В последний раз Кокорин выступал за сборную России в ноябре 2017 года.