Камоцци согласен с советом Карпина уезжать футболистам из РПЛ

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что футболистам нужно уезжать из РПЛ.

«Карпин прав, что российский футболистам нужно переезжать играть в Европу, чтобы продолжать развиваться, учтивая ситуацию, в которой сейчас находится российский футбол. Но у игроков тогда еще должны быть личные амбиции и должна быть преемственность. Нельзя рассматривать переезд, условно, в Италию как конечную цель», — приводит Metaratings.ru слова Камоцци.

Во вторник, 12 сентября, после ничьей российской сборной с Катаром (1:1) в товарищеском матче Карпин заявил, что россиянам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность.

В матче сборной России против Катара принял участие только один российский футболист, выступающий за границей, — полузащитник Александр Головин («Монако»).