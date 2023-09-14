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Камоцци согласен с советом Карпина уезжать футболистам из РПЛ

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что футболистам нужно уезжать из РПЛ.

«Карпин прав, что российский футболистам нужно переезжать играть в Европу, чтобы продолжать развиваться, учтивая ситуацию, в которой сейчас находится российский футбол. Но у игроков тогда еще должны быть личные амбиции и должна быть преемственность. Нельзя рассматривать переезд, условно, в Италию как конечную цель», — приводит Metaratings.ru слова Камоцци.

Во вторник, 12 сентября, после ничьей российской сборной с Катаром (1:1) в товарищеском матче Карпин заявил, что россиянам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность.

В матче сборной России против Катара принял участие только один российский футболист, выступающий за границей, — полузащитник Александр Головин («Монако»).

Источник: Metaratings.ru
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Франко Камоцци
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