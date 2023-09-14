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Сегодня, 17:26

Валуев заявил, что Карпин должен отвечать за свои слова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ, болельщик «Зенита» Николай Валуев поделился мнением об игре сборной России под руководством Валерия Карпина.

«Карпин в последних матчах национальной команды попробовал всех качественных футболистов с перспективой на дальнейшее выступление в сборной. Возможно, если бы он вызвал ветеранов, сборная добилась бы более яркого результата. Увы, данные результаты не радуют ни болельщиков, ни специалистов футбола. Нет изюминки в игре, нет сыгранности. Я не футбольный специалист, не знаком с Карпиным и не знаю, что он хотел донести этой фразой. Могу лишь высказать свое субъективное мнение — возможно, он полагает, что наши игроки, которые могут попасть в топовые европейские чемпионаты, начнут ощущать более высокую конкуренцию. Тогда начнут улучшаться их игровые качества, и это принесет в дальнейшем пользу сборной. Карпин является тренером сборной и тренером «Ростова», ему виднее. Он не мальчик и должен отвечать за слова. Его слова — его мнение, взвешенное, наверное, не на эмоциях», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-valuev-karpin-ne-mal-chik-on-dolzhen-otvechat-za-slova/
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Николай Валуев
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