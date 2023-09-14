Радченко заявил, что не видит кандидатов на замену Карпина на посту главного тренера сборной России

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко заявил, что не видит кандидатов на замену Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Почему Карпина менять? От этого что-то изменится? Вряд ли. Карпин хорошо делает свою работу. Просматривает очень большое количество игроков. А это очень важно, потому что на будущее нужно изучить как можно больше кандидатов в сборную России. Кроме того, я вообще не понимаю, за что его нужно менять. За те результаты, что были в этом году и за последнее время? Так в этих сыгранных матчах сборная России выполнила свою задачу. Были просмотрены футболисты. Что же касается результатов, то были и объективные, и субъективные причины, но главной-то целью для тренера было знакомство с игроками. Я считаю, что в целом у Карпина все получилось. Да, качество игры было невысоким в последних играх. Это надо анализировать. Случайных людей в сборной России нет. Ни одного. Кандидаты на замену Карпина? Не вижу таких. И не вижу смысла их рассматривать», — приводит слова Радченко «Спорт День за Днем».

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).