Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:58

Радченко заявил, что не видит кандидатов на замену Карпина на посту главного тренера сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко заявил, что не видит кандидатов на замену Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Почему Карпина менять? От этого что-то изменится? Вряд ли. Карпин хорошо делает свою работу. Просматривает очень большое количество игроков. А это очень важно, потому что на будущее нужно изучить как можно больше кандидатов в сборную России. Кроме того, я вообще не понимаю, за что его нужно менять. За те результаты, что были в этом году и за последнее время? Так в этих сыгранных матчах сборная России выполнила свою задачу. Были просмотрены футболисты. Что же касается результатов, то были и объективные, и субъективные причины, но главной-то целью для тренера было знакомство с игроками. Я считаю, что в целом у Карпина все получилось. Да, качество игры было невысоким в последних играх. Это надо анализировать. Случайных людей в сборной России нет. Ни одного. Кандидаты на замену Карпина? Не вижу таких. И не вижу смысла их рассматривать», — приводит слова Радченко «Спорт День за Днем».

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/radchenko-kto-ne-znaet-igrokov-karpina-tomu-nuzhno-smotret-rpl
Валерий Карпин
Дмитрий Радченко
Футбол
Сборная России по футболу
2
0
Читайте также
Поздняков о нейтральном статусе россиян на Олимпиаде: «Понимаем тех, кто хочет выступить, несмотря на несправедливые условия»
КХЛ назвала суммы выплат клубам лиги: ЦСКА — лидер, последний — «Куньлунь»
Премьер Армении Пашинян заявил о провале миссии миротворцев РФ
Жительница Ростова-на-Дону узнала о своей беременности за час до родов
В ходе отражения атаки пять катеров ВСУ уничтожены в Черном море
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камоцци согласен с советом Карпина уезжать футболистам из РПЛ
Новости
RSS RSS
Все новости