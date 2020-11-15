Губерниев о матче с Турцией: «Реально не хватало Дзюбы. Пора выпускать Сафонова»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение сборной России от Турции (2:3) в матче Лиги наций.

— Я, как новый папа, рассчитываю увидеть в следующей игре Сафонова, — заявил Губерниев «СЭ». — Гильерме за три матча пропустил шесть голов. Станислав Саламович говорил, что после ошибок у Сафонова моральное состояние, может быть, не самое хорошее. У Гильерме оно должно быть точно не самым лучшим. Надо выпускать Сафонова.

— У сборной сейчас серия из пяти матчей без побед. Это кризис?

— Я хочу сказать, что и Дзюбы не хватало в такой ситуации. Реально не хватало капитана. В этом тоже есть проблема. Если мы сейчас следующий матч сыграем неудачно, тогда можно будет говорить о кризисе. А сейчас я не стал бы бросаться такими словами в надежде, что наш футбольный огонь еще придет.

— Многие эксперты считают, что более ключевую роль играет Головин, как креативный мозг команды. Его отсутствие сказывается на игре сборной сильнее, чем отсутствие Дзюбы?

— На Головина мы и так не рассчитывали последние недели. Его неучастие — объективная история. А что касается Дзюбы, здесь другой фактор, он отсутствует не по состоянию здоровья. Все люди, которые отсутствовали на поле, очень сильно пригодились бы. Но мы пользуемся теми, кто есть. И те, кто есть, могут играть сильнее.

— Кого бы из наших футболистов выделили по матчу?

— Кузяева, наверное. Как новый папа, хочу выделить Кузяева. Мы же со Станиславом Саламовичем на родственные темы общаемся. Здесь я вижу, что здесь неслучайно родная кровь наставника появилась на поле.

— Какие перспективы теперь у сборной?

— Нас надо выигрывать следующую игру и показывать себя. В противном случае можно будет говорить о кризисе. И пора выпускать Сафонова. (Константин Колмаков)