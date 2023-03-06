Карпин — о расширенном составе сборной России: «Мы год не беспокоили легионеров, но затягивать эту паузу тоже не хочется»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о расширенном списке игроков на мартовский сбор.

«Список игроков, представленный сейчас — расширенный, окончательный планируем объявить 16 марта, — цитирует пресс-служба РФС Карпина. — Очевидно, что он составлен по итогам первых матчей в этом году — в чемпионате и кубке России. Главное изменение по сравнению с последними тремя сборами — это появление в расширенном списке двух легионеров, Алексея Миранчука и Александра Головина. Ранее, мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация. Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Плюс, по логистике, Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе, также предположительно, пройдет в России. Еще один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России пройдет с 19 по 28 марта в Новогорске.