Агент Дивеева не исключил участия игрока в матчах сборной России в марте

Агент Игоря Дивеева Олег Еремин прокомментировал «СЭ» включение защитника ЦСКА в расширенный список сборной России на товарищеские матчи.

«Возможно, Игорь сможет восстановиться к играм сборной России. Пока что он травмирован и тренируется индивидуально», — сказал Еремин «СЭ».

17 сентября 2022-го 23-летний российский футболист травмировался в матче 10-го тура РПЛ с «Торпедо» (0:1). У игрока был диагностирован перелом большеберцовой кости.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России пройдет с 19 по 28 марта в Новогорске.