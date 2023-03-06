Агент Дивеева не исключил участия игрока в матчах сборной России в марте
Агент Игоря Дивеева Олег Еремин прокомментировал «СЭ» включение защитника ЦСКА в расширенный список сборной России на товарищеские матчи.
«Возможно, Игорь сможет восстановиться к играм сборной России. Пока что он травмирован и тренируется индивидуально», — сказал Еремин «СЭ».
17 сентября 2022-го 23-летний российский футболист травмировался в матче 10-го тура РПЛ с «Торпедо» (0:1). У игрока был диагностирован перелом большеберцовой кости.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды России пройдет с 19 по 28 марта в Новогорске.
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