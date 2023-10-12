Главный тренер сборной Камеруна назвал Россию хорошо сыгранной командой

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг поделился матчем о товарищеском матче с национальной командой России (0:1).

— Что не получилось сегодня? Оцените уровень сборной России.

— Это была прекрасная игра двух команд. Своими футболистами я доволен. Сборная России — очень хорошо сыгранная команда. Футболисты хорошо знают друг друга. Это очень важное качество для сборной. Были моменты, в которых мы могли забивать, но не получилось. Это хороший этап для подготовки к будущим матчам.

— Как оцените уровень готовности Николя Нгамале, который играет в «Динамо»? Есть ли у него перспективы поехать через три месяца на Кубок Африки?

— Считаю, что он достоин войти в число 24 игроков, которых мы отбираем. Он обладает всеми необходимыми качествами. Думаю, самое главное, чтобы наше понимание совпадало. Для нас важно, чтобы он был с нами.