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Глава РФС Дюков поблагодарил Черчесова за работу

14:11
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Глава РФС Александр Дюков на пресс-конференции, посвященной назначению Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России, поблагодарил экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова за работу.

«Хочу высказать слова благодарности Станиславу Черчесову за работу. Он возглавлял сборную почти 5 лет, за это время команда достигла определенных успехов. Мы помним домашний ЧМ, отбор на Евро-2020. Но финальная часть чемпионата Европы получилась неудачной. По ее результатам мы совместно со Станиславом Саламовичем приняли решение расторгнуть контракт», — отметил Дюков.

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Сергей Федоров все материалы автора

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