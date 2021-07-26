Глава РФС Дюков поблагодарил Черчесова за работу
14:11
Глава РФС Александр Дюков на пресс-конференции, посвященной назначению Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России, поблагодарил экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова за работу.
«Хочу высказать слова благодарности Станиславу Черчесову за работу. Он возглавлял сборную почти 5 лет, за это время команда достигла определенных успехов. Мы помним домашний ЧМ, отбор на Евро-2020. Но финальная часть чемпионата Европы получилась неудачной. По ее результатам мы совместно со Станиславом Саламовичем приняли решение расторгнуть контракт», — отметил Дюков.
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Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости
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