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Карпин: «Вера в российских футболистов подтолкнула стать главным тренером сборной России»

13:53
Валерий Карпин. Фото Twitter
Валерий Карпин. Фото Twitter
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Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин, о назначении которого на этот пост было объявлено сегодня, отметил, что всеобщая поддержка подтолкнула его принять такое решение.

Карпин будет совмещать два аналогичных поста в сборной России и «Ростове».

«Сложное решение, принимал его не один, — отметил Карпин в эфире «Матч ТВ». — Надо было поговорить с руководством клуба, с семьей, которая у меня не маленькая. Обсудил с женой Дарьерй. Благодарю всех за поддержку. Все — от клуба и заканчивая семьей — сказали, что будут помогать. Все поддержали, даже, возможно, подтолкнули к этому шагу.

Сомнения, конечно, были. В первую очередь, по поводу того, вытяну ли я эмоционально эту ношу. Совмещение — не самое хороше решение. Но пока так. Важно, хватит ли мне батареек, не разрядятся ли они в какой-то момент в клубе или сборной. Я нахожусь в хорошей физической форме. В этом плане, думаю, что выдержу. А вот в плане психологии есть вопросы. Однако надеюсь, что с такой поддержкой вытяну и в этом плане.

Что стало окончательным толчком в принятии решения? Вера людей в меня и вера в российских футболистов. Верю, что с ними можно добиться результата».

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