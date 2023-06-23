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Митрофанов — о возможном переходе в Азию: «Есть договоренность с УЕФА — они не будут препятствовать»

Митрофанов отреагировал на возможный переход в Азию
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в комментарии для «СЭ» заявил, что естественная ситуация для российского футбола — это игра в соревнованиях УЕФА.

«Мы как являлись членом УЕФА, так и являемся. Никогда не ставили своей целью куда-то перейти. Нам не нужен переход ради перехода. Мы просто хотим играть в футбол. Для нас естественная ситуация, когда мы играем в соревнованиях УЕФА. У нас есть договоренность — если УЕФА поймет невозможность восстановления со своей стороны, они помогут и не будут ставить препятствия в смене конфедерации. У нас прекрасные отношения со всеми национальными федерациями, есть контакт с УЕФА. Но, к сожалению, такое решение действует», — сказал Митрофанов «СЭ».

УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от выступления во всех международных соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года.

РФС
Максим Митрофанов
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