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Митрофанов — об отказе от турнира ЦАФА: «Ситуация плохая, но в тот момент это было правильное решение»

Митрофанов объяснил отказ сборной России от участия в турнире ЦАФА
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в комментарии для «СЭ» объяснил отказ сборной России от участия в турнире ЦАФА.

«Зато наша судейская бригада отработала в финальном матче, — сказал Митрофанов «СЭ». — У тренерского штаба сборной есть логика принятия решения. 3 июня мы закончили чемпионат, формально мы имели право собрать сборников только 11 июня. То есть часть игроков с 3 по 11 июня находятся в отпуске, часть готовится к финалу Кубка России. Затем сразу начинают выступать на турнире, который заканчивается 20 июня. А в 20-х числах многие клубы уже начинают медосмотры, а некоторые команды даже раньше. А уже 15 июля уже стартует сезон матчем за Суперкубок, где сыграют футболисты «Зенита» и ЦСКА».

Также Митрофанов отметил, что РФС имел договоренности на проведение товарищеских матчей.

«Кроме того, давайте не забывать о том, что на момент принятия решения не участвовать в турнире, у нас были определенные подтверждения от команд, с которыми мы могли провести товарищеские матчи. Но затем Камерун, в частности, отказался от проведения матча. Повторюсь, ситуация плохая — оцениваем ее негативно. Но конкретно в этот момент это было правильное решение», — добавил Митрофанов.

Кубок ЦАФА прошел с 10 по 20 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем приняли участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Омана.

Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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