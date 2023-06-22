Митрофанов: «Переговоры с Катаром сейчас ведутся в отношении коммерческой составляющей»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал переговоры с Катарам по поводу проведения товарищеского матча со сборной России.

— Говорили о том, что ведутся переговоры с Катаром. На каком этапе? Закладываете ли возможность проведения ответного матча в Москве?

— Мы не так давно общались на эту тему с вами, прошло меньше недели. Переговоры сейчас ведутся в отношении коммерческой составляющей. В этом контракте вопрос ответного матча мы не рассматриваем.

9 июня «СЭ» стало известно, что сборная России в рамках осеннего сбора может провести товарищеский матч с командой Катара. Позже в РФС подтвердили эту информацию.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.