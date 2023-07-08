Боснийский нападающий «Балтики» — о словах Джеко про Россию: «Я думаю по-другому»

Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина в разговоре с «СЭ» после товарищеского матча против «Локомотива» (1:0) оценил слова нападающего «Фенербахче» Эдина Джеко об отсутствии желания ехать в Россию на товарищеский матч сборных.

«Слова Джеко про Россию? Я думаю по-другому. У каждого есть свое право», — сказал Гузина «СЭ».

В ноябре 2022 года боснийский нападающий Эдин Джеко заявлял, что он против матча со сборной России.