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Сегодня, 10:00

Боснийский нападающий «Балтики» — о словах Джеко про Россию: «Я думаю по-другому»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина в разговоре с «СЭ» после товарищеского матча против «Локомотива» (1:0) оценил слова нападающего «Фенербахче» Эдина Джеко об отсутствии желания ехать в Россию на товарищеский матч сборных.

«Слова Джеко про Россию? Я думаю по-другому. У каждого есть свое право», — сказал Гузина «СЭ».

В ноябре 2022 года боснийский нападающий Эдин Джеко заявлял, что он против матча со сборной России.

Эдин Джеко
Сборная России по футболу
ФК Балтика
ФК Фенербахче
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