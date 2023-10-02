Гендиректор «ВТБ Арены» о матче Россия — Камерун: «Сделаем все, чтобы гости по достоинству оценили возможности стадиона»

Генеральный директор «ВТБ Арены» Андрей Лунтовский в комментарии для «СЭ» заявил о готовности стадиона принять товарищеский матч сборных России и Камеруна.

«Мы благодарны Российскому футбольному союзу за принятое решение, и будем рады предоставить ресурсы «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» для проведения товарищеского матча Россия — Камерун. У нас уже есть опыт организации матчей в плотном графике, и «ВТБ Арена» полностью готова и обладает всем необходимым, включая современное техническое оснащение и идеальную логистику, для организации подобных соревнований на высшем уровне», — сказал Лунтовский «СЭ».

Директор «ВТБ Арены» также высказался о длительном отсутствии матчей сборной России в Москве.

«В Москве уже больше двух лет не проводились встречи сборной, и, прежде всего, мы воспринимаем это событие как всеобщий праздник спорта. Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы наши гости по достоинству оценили все возможности ВТБ Арены и отлично провели время на матче», — добавил Лунтовский.

Сборные России и Камеруна проведут товарищеский матч 12 октября. Игра состоится на «ВТБ Арене». Начало — в 19.00 по московскому времени.

В предыдущий раз сборная России играла в Москве 7 сентября 2021 года — тогда команда обыграла Мальту (2:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.