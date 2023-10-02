Колосков считает, что на матч сборной России против Камеруна соберется полный стадион

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» новость о предстоящем матче сборной России против Камеруна.

«Сейчас мы будем играть с Камеруном, это сильнейшая сборная в Африке. И на чемпионатах мира камерунцы часто участвуют. Думаю, что на первый за два года домашний матч сборной России в Москве соберется где-то 20 тысяч человек, практически весь стадион», — сказал Колос «СЭ».

Сборные России и Камеруна проведут товарищеский матч 12 октября. Игра состоится на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 19.00 по московскому времени.

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Основной состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).