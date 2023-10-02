Джикия, Соболев, Акинфеев, Головин и другие футболисты сборной России оказали помощь раненым детям из ДНР и ЛНР

Георгий Джикия, Александр Соболев, Игорь Акинфеев, Александр Головин Станислав Магкеев, Александр Самедов и Дмитрий Комбаров оказали помощь раненым детям из ДНР и ЛНР.

Футболисты оплачивают детям лечение, восстановление и проживание их семей в Москве.

Акинфеев и Джикия выделили средства на покупку необходимого оборудования для одной из больниц Луганска. Самедов и Комбаров помогли с покупкой медикаментов.

Александр Головин помог семье мальчика, в дом которой попала ракета и полностью его разрушила.

Футболисты оказали помощь пострадавшим при помощи бывшего президента Южной Осетии, генерала-лейтенанта Анатолия Бибилова и Елены Болотовой.