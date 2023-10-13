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Ондуа: «Меня тепло встретили Миранчуки, Чалов, Баринов. Мы дружим много лет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа после товарищеского матча с Россией (0:1) рассказал о дружбе с российскими футболистами.

«Мне всегда приятно возвращаться в Россию. Очень многие ребята меня встретили тепло. Миранчуки, Чалов, Баринов, Глебов, с которым мы вместе играли в «Анжи». Мы общаемся и продолжаем поддерживать связь. Это никак не связано с матчем. Даже после игры мы не перестанем общаться. Мы дружим очень много лет и будем дружить. Вернусь ли я в Россию? Посмотрим. Пока я выступаю в Швейцарии», — приводит слова Ондуа Metaratings.ru.

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27-летний футболист ранее играл в России за «Локомотив», ЦСКА и «Анжи». С июля 2023 года он вернулся в «Серветт».

12 октября сборная России обыграла Камерун со счетом 1:0. Игра прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Российская команда проведет следующий матч 16 октября против Кении в Турции.

Источник: Metaratings
Гаэль Ондуа
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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