Посол БРИКС назвал россиян и бразильцев братьями

Посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима в интервью «СЭ» высказался о сотрудничестве Бразилии и России.

— Что вы думаете о ситуации с запретом УЕФА участвовать сборным России до 17 лет в международных турнирах?

— То, что сделали по отношению к России, не очень хорошо... Надеюсь, что скоро россияне до 17 лет смогут играть на международной арене.

— Кажется, что в таких условиях Бразилия и Россия уже братья — как с сербами.

— Да! Когда одна дверь закрывается, другая открывается.

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года в объединение вступят Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.