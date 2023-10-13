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Сегодня, 12:45

Посол БРИКС назвал россиян и бразильцев братьями

Микеле Антонов
Корреспондент
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Российские и бразильские болельщики.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима в интервью «СЭ» высказался о сотрудничестве Бразилии и России.

— Что вы думаете о ситуации с запретом УЕФА участвовать сборным России до 17 лет в международных турнирах?

— То, что сделали по отношению к России, не очень хорошо... Надеюсь, что скоро россияне до 17 лет смогут играть на международной арене.

— Кажется, что в таких условиях Бразилия и Россия уже братья — как с сербами.

— Да! Когда одна дверь закрывается, другая открывается.

Тренировка сборной России. «Был в Сибири: утеплялся и пил водку. Россия и Бразилия — братья!» С кем играть сборной в условиях отстранения?

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года в объединение вступят Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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