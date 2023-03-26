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Сегодня, 14:56

Гаджиев: «Будет неприятно, если россияне не выиграют у Ирака, однако этот результат не станет катастрофой»

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Ирака.

«Преимущество по игре будет у сборной России, потому что мы хозяева поля. Национальная команда играет у себя дома, и эмоциональный настрой должен быть гораздо выше, чем в предыдущих играх. Очень многое зависит от болельщиков, как они буду поддерживать команду. Сейчас сборной России необходима поддержка», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Также он ответил на вопрос, будет ли считаться катастрофой для российской команды поражение в этой игре.

«Нет, катастрофа — это если мы не будем готовить выдающихся мастеров. Да, неприятно и обидно, если мы не выиграем у Ирака, однако этот результат не станет катастрофой. Для тренера счет в игре важен, но результат — это что-то большее. Например, качество игры, уровень готовности футболистов», — добавил специалист.

Товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» сегодня, 26 марта. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-budet-nepriyatno-esli-sbornaya-rossii-ne-vy-igraet-u-iraka-no-takoj-rezul-tat-ne-stanet-katastrofoj/
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
Гаджи Гаджиев
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