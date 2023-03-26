Россия — Ирак: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча

Сегодня, 26 марта, сборная России проведет товарищеский матч против команды Ирака. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Между собой сборные России и Ирака еще не играли.

23 марта российская команда сыграла вничью со сборной Ирана (1:1).

Следить за матчем Россия — Ирак можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» по этой ссылке, а также в прямом эфире на сайте и канале matchtv.ru.