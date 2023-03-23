Гаджиев: «Думаю, Пиняев может претендовать на роль основного игрока сборной»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев оценил перспективы нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева закрепиться в основном составе сборной России.

«Пиняев прогрессирует с каждым матчем. В этом сезоне он совсем окреп и превратился в ведущего игрока своих команд. Сначала в «Крыльях Советов», потом в «Локомотиве». Думаю, Пиняев может претендовать на роль основного игрока сборной. Сергей — огромный талант. Пусть не сбавляет требования к себе и все у него получится», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Сегодня, 23 марта, сборная России сыграет против команды Ирана в Тегеране. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

26 марта россияне проведут товарищеский матч со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.