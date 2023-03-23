Игнатьев: «Хочется, чтобы сборная России побеждала во всех матчах, но сейчас самое главное — качество игры»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями о предстоящих товарищеских матчах сборной России против команд Ирака и Ирана.

«Безусловно, хочется, чтобы сборная России побеждала во всех матчах, в том числе в товарищеских. Но сейчас самое главное — качество игры. Важнее увидеть, во что и как играет сборная России, оценить степень взаимопонимания футболистов и их игру на фоне команды уровня чемпионата мира. Победить или проиграть можно и случайно, особенно в таких экспериментальных матчах. Сейчас сборной важнее всего выполнить работу с перспективой на будущее, показать болельщикам, в какой футбол они собираются и умеют играть», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

Сегодня, 23 марта, сборная России сыграет против команды Ирана в Тегеране. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

26 марта россияне проведут товарищеский матч со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.