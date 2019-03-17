Европейская организация против дискриминации приветствует реакцию РФС на слова Погребняка

В Европейской организации против расизма и дискриминации в футболе (FARE) приветствовали реакцию РФС на слова форварда "Урала" Павла Погребняка на слова о натурализованных игроках в сборной России.

- Приятно видеть быструю реакцию РФС на слова Погребняка, считающего, что "смешно видеть темнокожих игроков в сборной России", - говорится в Твиттере организации.

В интервью "КП" 35-летний россиян сказал следующее: "Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Мариу Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев".

Good to see swift reaction by the Russian FA in response to Pavel Pogrebnyak who thinks 'It is ridiculous to see black players in Russian national team'.



Pogrebnayk played for

Spartak

Zenit

Stuttgart

Reading

Fulham

Dinamo

He faces a ban from football.https://t.co/guIVTDXuUf – Fare (@farenet) 17 марта 2019 г.

– Сегодня служба мониторинга прислала статью в "КП" с интервью Павла, – сказал "СЭ" заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов. – Высказывания очень неоднозначные и явно не соответствуют основным принципам мировой кампании в футболе #EqualGame. Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока. Несомненно, РФС будет в ближайшее время рассматривать данный вопрос и будет принято решение. По регламенту Комитета по этике возможны санкции от денежного штрафа вплоть до временной дисквалификации футболиста.

Павел Погребняк: "Смешно, когда темнокожий футболист играет за сборную России" //

Григорий Иванов: "Что вы набросились на Погребняка? Разве он назвал Ари черным?"