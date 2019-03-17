Погребняку грозит дисквалификация за высказывание про темнокожих игроков в сборной России

Заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов прокомментировал слова Павла Погребняка о темнокожих футболистах в сборной России.

В интервью "КП" 35-летний россиян сказал следующее: "Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Мариу Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев".

– Сегодня служба мониторинга прислала статью в "КП" с интервью Павла, – отметил Баранов. – Высказывания очень неоднозначные и явно не соответствуют основным принципам мировой кампании в футболе #EqualGame. Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока. Несомненно,РФС будет в ближайшее время рассматривать данный вопрос и будет принято решение. По регламенту Комитета по этике возможны санкции от денежного штрафа вплоть до временной дисквалификации футболиста. (Александр Рогулев)​

Павел Погребняк: "Смешно, когда темнокожий футболист играет за сборную России" //

Григорий Иванов: "Что вы набросились на Погребняка? Разве он назвал Ари черным?"