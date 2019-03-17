Павел Погребняк: "Смешно, когда темнокожий футболист играет за сборную России"

Форвард "Урала", бывший игрок сборной России Павел Погребняк заявил, что отрицательно относится к натурализации. Он упомянул форварда "Краснодара" Ари, который принял российское гражданство и начал играть за сборную.

- В сборной России сейчас играют несколько натурализованных иностранцев. Как вы к этому относитесь?

- Отношусь к этому отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Мариу Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев, - цитирует футболиста "Комсомольская правда".

35-летний Павел Погребняк провел 33 матча за сборную России и забил восемь мячей.