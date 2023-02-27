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Агент Малкома и Клаудиньо пока не знает, хотели бы футболисты выступать за сборную России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Луис Фернандо Гарсия, агент нападающих «Зенита» Малкома и Клаудиньо, высказал мнение о перспективах игры футболистов за сборную России после получения российского гражданства.

«Пока не знаю, хотели бы Малком и Клаудиньо выступать за сборную России или нет. Посмотрим, что будет через несколько лет», — приводит слова Гарсии Sport24.

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России Малкому и Клаудиньо.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-27-agent-poka-ne-znayu-khoteliby-malkom-i-klaudino-vystupat-za-sbornuyu-rossii-ili-net
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
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