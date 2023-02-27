Агент Малкома и Клаудиньо пока не знает, хотели бы футболисты выступать за сборную России

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающих «Зенита» Малкома и Клаудиньо, высказал мнение о перспективах игры футболистов за сборную России после получения российского гражданства.

«Пока не знаю, хотели бы Малком и Клаудиньо выступать за сборную России или нет. Посмотрим, что будет через несколько лет», — приводит слова Гарсии Sport24.

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России Малкому и Клаудиньо.