Валерий Карпин отреагировал на получение российского гражданства Малкомом и Клаудиньо

Главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал не спешить с разговорами о выступлении игроков «Зенита» Клаудиньо и Малкома за российскую национальную команду. Специалист также прокомментировал тот факт, что бразильцы получили паспорта РФ.

— РФС заявил, что существует теоретическая возможность заиграть Клаудиньо и Малкома за сборную России. Будет ли практическая?

— Когда?

— Когда все необходимые формальности будут соблюдены.

— Что вы всегда бежите впереди паровоза? Когда может представиться такая теоретическая возможность?

— У Клаудиньо не ранее 2026 года, у Малкома не ранее 2024-го...

— 2025-го. Вот тогда и будем разговаривать, а сейчас в чем смысл про это говорить?

— Получение бразильцами российских паспортов — это что?

— Получили — и хорошо. Кого-то это напрягает или кому-то мешает? Или кому-то помогает на данный момент? Возможно, «Зениту» помогает, наверное. А нам-то, сборной, что от этого? — цитирует Карпина matchtv.ru.

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России Малкому и Клаудиньо.