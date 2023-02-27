Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:29

Валерий Карпин отреагировал на получение российского гражданства Малкомом и Клаудиньо

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал не спешить с разговорами о выступлении игроков «Зенита» Клаудиньо и Малкома за российскую национальную команду. Специалист также прокомментировал тот факт, что бразильцы получили паспорта РФ.

— РФС заявил, что существует теоретическая возможность заиграть Клаудиньо и Малкома за сборную России. Будет ли практическая?

— Когда?

— Когда все необходимые формальности будут соблюдены.

— Что вы всегда бежите впереди паровоза? Когда может представиться такая теоретическая возможность?

— У Клаудиньо не ранее 2026 года, у Малкома не ранее 2024-го...

— 2025-го. Вот тогда и будем разговаривать, а сейчас в чем смысл про это говорить?

— Получение бразильцами российских паспортов — это что?

— Получили — и хорошо. Кого-то это напрягает или кому-то мешает? Или кому-то помогает на данный момент? Возможно, «Зениту» помогает, наверное. А нам-то, сборной, что от этого? — цитирует Карпина matchtv.ru.

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России Малкому и Клаудиньо.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1792788_Pust_budu_volkom_Intervju_Valerija_Karpina
Валерий Карпин
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Сборная России по футболу
ФК Зенит
2
4
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев: «Любая международная игра — плюс для нашего футбола и сборной»

Карпин — о матче с Ираном: «Пока это еще не точно. Заранее я бы ничему не радовался»
Новости
RSS RSS
Все новости