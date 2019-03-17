Григорий Иванов: "Что вы набросились на Погребняка? Разве он назвал Ари черным?"

Президент "Урала" Григорий Иванов не видит ничего криминального в словах нападающего своей команды Павла Погребняка по поводу выступления за сборную России темнокожих футболистов.

В интервью "КП" 35-летний форвард сказал, что ему смешно, когда "темнокожий игрок выступает за сборную России".

– Что вообще происходит? Что вы все набросились на Павла? Парень сказал, что думает. Он отвечает за свои слова, – подчеркнул Иванов. – Погребняк же не назвал Ари черным или негром? Он просто сказал – темнокожий. Где криминал то? Я вас тоже могу назвать сейчас белокожим. И что? Это оскорбление что ли? Я, по сути, с Павлом согласен. Легионер, натурализованный футболист никогда не будет биться за Россию.

– А Мариу Фернандес?

– Мариу хороший футболист. Но почему он так и не выучил русский язык? Как так? Если приезжаешь в нашу страну – учи!

– Тем не менее, теперь Погребняку может грозить дисквалификация...

– Да какая дисквалификация? Мы будем биться за своего футболиста. Вспомните песню Агутина. Там есть строчка: "парень темнокожий" И что? Его за это судить надо? Ничего криминального Погребняк не сказал!

Кто это вообще все инициирует? Комитет по этике? Так Андрееву это выгодно! Это же при нем бразильцы начали появляться в мини-футболе, вся эта натурализация пошла. Но я категорически против. У меня в клубе ("Синара") бразильцев нет. (Виталий Айрапетов)

Павел Погребняк: "Смешно, когда темнокожий футболист играет за сборную России" // Погребняку грозит дисквалификация за высказывание про темнокожих игроков // Глава комитета по этике РФС: "Слова Погребняка совершенно недопустимы"