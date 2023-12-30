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Сегодня, 17:50

Карпин согласился пригласить в сборную России актера из сериала «Слово пацана»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Актер Ярослав Могильников, исполнивший роль «Ералаша» в сериале «Слово пацана», попросил главного тренера сборной России Валерия Карпина взять его в национальную команду.

«Привет, сборная! С наступающим вас. Валерий Георгиевич, возьмите меня играть за сборную. Я там всем покажу, что мы настоящие пацаны, а не чушпаны», — заявил Могильников в Telegram-канале сборной России.

Карпин ответил на просьбу Могильникова, заявив: «Ярослав, вообще не проблема тебя сейчас вызвать. Как видишь, мы сейчас по 100 человек вызываем каждый раз. Давай мы вначале определимся, кто у нас в команде пацаны, а кто чушпаны. И тебя, как реального пацана, уже вызовем к пацанам, а к чушпанам не надо».

Ближайший матч сборная России проведет против Сербии в Москве 21 марта 2024 года.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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