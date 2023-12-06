Игнатьев: «Желающие играть за сборную России футболисты не поменяют гражданство»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о смене российскими футболистами спортивного гражданства.

«По-настоящему желающие играть за сборную России футболисты не поменяют гражданство. При этом национальная команда способна пережить выбор тех, кто это сделал. Свято место пусто не бывает», — приводит слова Игнатьева RT.

В конце августа 2023 года полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян отказался от приглашения в сборную России и принял решение выступать за Армению.