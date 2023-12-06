Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:37

Игнатьев: «Желающие играть за сборную России футболисты не поменяют гражданство»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о смене российскими футболистами спортивного гражданства.

«По-настоящему желающие играть за сборную России футболисты не поменяют гражданство. При этом национальная команда способна пережить выбор тех, кто это сделал. Свято место пусто не бывает», — приводит слова Игнатьева RT.

В конце августа 2023 года полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян отказался от приглашения в сборную России и принял решение выступать за Армению.

Источник: RT
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
1
Читайте также
«Зачем возвращаться на «весну-осень»? Матч ЦСКА стоило сдвинуть на весну». Газзаев — о снегопаде, «Зените» и Абаскале
МОК не изменил рекомендации по допуску россиян на международные соревнования
Жена посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота обратилась к Путину
Стали известны подробности обнаружения трупа экс-депутата Украины Кивы
Посадившим самолет в поле пилотам «Уральских авиалиний» предложили уволиться
В ГУР минобороны Украины подтвердили убийство Кивы
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре: заключительный сбор 2023 года
В МИД назвали недопуск сборной России до Лиги наций-2024/25 разрушением футбола
Тюкавин — о невызове в состав сборной России: «Как Валерий Георгиевич решил, так и получилось»
Джикия — о вызове в сборную после 30 лет: «Никаких диалогов с Карпиным не было»
Сборная России поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА
Хлусевич — о матче России с Кубой: «Не знал ни одного их игрока»
Хлусевич поделился эмоциями от матча против Кубы: «Все были довольны хорошей атмосферой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев — о Севикяне: «Он выбрал Армению, чтобы получить шанс перейти в европейский клуб»

Непомнящий: «У сборной России не возникнет кадрового голода из-за смены гражданства футболистами»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости