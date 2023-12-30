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Карпин обратился к игрокам сборной России перед Новым годом: «Бухло уже купили?»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин иронично обратился к игрокам национальной команды в преддверии Нового года.

«Приветствую, футболистики. Ну что, как вы там отдыхаете? Готовитесь уже к Новому году, видимо. Бухло уже купили, я так понимаю? А что с весом у нас там? Особенно у наших жиробасов. Вы знаете, кто из вас кто там», — сказал тренер в видео в Telegram-канале сборной России.

30 декабря Карпин и некоторые футболисты сборной России в рамках акции получили доступ к аккаунту команды в Telegram.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Последний товарищеский матч в этом году россияне провели 20 ноября против Кубы. Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу сборной России. Национальная команда завершила 2023 год на 38-м месте в рейтинге ФИФА.

Источник: https://t.me/teamrussia
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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