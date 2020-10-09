«Это мечта детства». Реакция Матвея Сафонова на попадание в сборную России

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, который в пятницу получил вызов в сборную России, сообщил, что ему приятно попасть в основную национальную команду.

Ранее 21-летний голкипер отыграл на ноль за молодежку в матче отбора Евро-2021 против Эстонии (4:0).

— Когда узнал? Сейчас приехали на базу, вернулись после игры. Ко мне подошли и сказали, что надо готовиться, собирать вещи и переезжать

Сразу ли поверил? Я понял всё по выражению лица. Пошел собирать вещи. Пять минут, и я здесь.

Эмоции? Безусловно, приятно, что попал сюда. Это мечта детства. Поэтому только положительные эмоции и радость. Ни разу в составе сборной России не выходил человек по имени Матвей? Всё бывает в первый раз, — сказал Сафонов на видео официального Twitter сборной России.