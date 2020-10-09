«Это мечта детства». Реакция Матвея Сафонова на попадание в сборную России
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, который в пятницу получил вызов в сборную России, сообщил, что ему приятно попасть в основную национальную команду.
Ранее 21-летний голкипер отыграл на ноль за молодежку в матче отбора Евро-2021 против Эстонии (4:0).
— Когда узнал? Сейчас приехали на базу, вернулись после игры. Ко мне подошли и сказали, что надо готовиться, собирать вещи и переезжать
Сразу ли поверил? Я понял всё по выражению лица. Пошел собирать вещи. Пять минут, и я здесь.
Эмоции? Безусловно, приятно, что попал сюда. Это мечта детства. Поэтому только положительные эмоции и радость. Ни разу в составе сборной России не выходил человек по имени Матвей? Всё бывает в первый раз, — сказал Сафонов на видео официального Twitter сборной России.
Сафонов: «Попасть в сборную — мечта детства»— Сборная России (@TeamRussia) October 9, 2020
Первые слова Матвея в расположении главной команды страны ??#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/6OASOk7eBl
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.